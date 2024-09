"Zwyczajna" Meghan Markle "przyłapana" przed ulubioną księgarnią. W oczy rzucał się napis na breloku, który trzymała w dłoni...

Lykaj dalej co prasa pisze.... Zarowno w rodzinie krolewskiej jak I w Hollywood, wszyscy pracujacy dla publicznych osob maja klauzule poufnosci. Wiec te wszystkie "wycieki" to albo sa wypuszczane celowo przez biura prasowe albo calkowicie zmyslane przez prase. A prawdy to tam moze jest krztyna. A wy siedzicie i analizujecie wypociny jakis dzienninkarzy o jakis tam ludziach, ktorzy nie mja wplywu na wasze zycie, jakby to co najmniej chodzilo o bombe atomowa!