Meghan Markle wpadła na celebrycki event w księgarni. Na miejscu wspierała Oprah Winfrey. Taka przyjaciółka to skarb?

Meghan Markle sfotografowana na evencie. Wspierała Oprah Winfrey

Jedną z przyjaciółek Sussexów jest oczywiście Oprah Winfrey . To jej udzielili pamiętnego wywiadu, o którym rozpisywały się media na całym świecie, a to już przecież coś znaczy. Nic więc dziwnego, że Meghan też postanowiła publicznie wesprzeć "amerykańską królową talk-show", gdy tylko nadarzyła się okazja.

Żona księcia Harry'ego została sfotografowana z mikrofonem w dłoni, więc wystosowała nawet do zgromadzonych kilka słów. Wspomniane osobistości uwieczniły też moment, w którym Markle wymienia uściski z pozostałymi uczestnikami eventu, a potem w skupieniu wysłuchuje tego, co miała do powiedzenia jej znana przyjaciółka. Mamy nadzieję, że Oprah doceniła ten gest.

Co więcej, jak donosi Daily Mail, w księgarni specjalnie wyeksponowano biografię Harry'ego, która trafiła do sekcji "hometown heroes". Jest to dość ciekawa decyzja, bo eksroyals większość życia spędził jednak w Wielkiej Brytanii, a w Kalifornii mieszka od niedawna. A wszystko to, jak przypomina wspomniany serwis, w drugą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II.