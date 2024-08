Meghan Markle i książę Harry udzielili KOLEJNEGO wywiadu, trzy lata po kontrowersyjnej rozmowie z Oprah. Wspomnieli o DZIECIACH

Życie członków brytyjskiej rodziny królewskiej od lat elektryzuje fanów rozproszonych praktycznie na całym świecie. Chociaż Meghan Markle i książę Harry cztery lata temu postanowili opuścili Wielką Brytanię i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, to ich perypetiami wciąż żyją miliony, tym bardziej, że w przypadku byłych royalsów stale dzieje się coś "głośnego".

Meghan Markle i książę Harry nie stronią od medialnego rozgłosu. Ostatnio zdecydowali się udzielić wywiad dla popularnego na wyspach programu "CBS News Sunday Morning". Dumni rodzice pięcioletniego syna Archiego i młodszej o dwa lata córki Lilibet w trakcie rozmowy poruszyli m.in. problem cyberprzemocy. Chociaż cały wywiad dostępny będzie dopiero za kilka dni, to emocje po opublikowaniu zwiastunu już sięgają zenitu, szczególnie że będzie to ich pierwszy tak obszerny wywiad od lat.

Nasze dzieci są małe, mają trzy i pięć lat, są niesamowite. Wszystko, co chcemy zrobić jako rodzice, to je chronić, więc widząc, co dzieje się w przestrzeni online, wiemy, że jest tam dużo pracy do wykonania i po prostu cieszymy się, że możemy być częścią zmiany na dobre - mowiła Meghan Markle.