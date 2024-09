Zygmunt Solorz jest w trakcie PODRÓŻY POŚLUBNEJ! "Wszystko mam pod kontrolą, a dzieci są już dorosłe". Głos zabrała także jego żona

Ostatnio wokół Zygmunta Solorza nieoczekiwanie zrobiło się spore zamieszanie. Wszystko za sprawą doniesień "Gazety Wyborczej", z których wynika, że dzieci miliardera martwią się o zamożnego ojca. Tobias Solorz , Aleksandra Żak i Piotr Żak rozesłali do menadżerów spółek Grupy Polsat Plus poufne pismo , w którym ostrzegają, że dobro firm może być zagrożone. Rodzeństwo zwróciło uwagę na to, że nie mają kontaktu z ojcem, który ponoć pozostaje pod silnym wpływem swojej ukochanej Justyny Kulki.

Do całego zamieszania odniósł się Zygmunt Solorz w nadesłanym do współpracowników mailu, do którego dotarła Wirtualna Polska. 68-latek poinformował, że zamierza odsunąć swoje dzieci od spółki. Swoją decyzję uargumentował tym, że angażowanie pociech w zarządzanie firmami "nie przyczynia się do większej stabilności w firmach ani do budowania ich lepszej przyszłości".