Żyje za pieniądze męża milionera z Dubaju: 25 tys. funtów kieszonkowego, willa za 2 mln. Mężczyzna okazał się OSZUTEM

W marcu 2021 r. mężczyzna został ukarany wysoką grzywną przez Wysoki Trybunał w Londynie za bezprawne udzielanie porad inwestycyjnych za pośrednictwem swojej firmy, która nie została zarejestrowana w Urzędzie Nadzoru Finansowego. Łączne straty poniesione przez jego klientów oszacowano na 530 tysięcy funtów. Nie zapłacił jednak zasądzonej kwoty, co doprowadziło do ogłoszenia upadłości jego przedsiębiorstwa. Syndykowi udało się odzyskać jedynie 1/5 tej kwoty. W tym czasie oszust finansowy opuścił Wielką Brytanię i przeniósł się do rodzinnego Dubaju.