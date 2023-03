"10 lat młodsza w 10 dni". Metamorfoza 53-letniej konduktorki wzburzyła widzów: "PRZEBRALI JĄ, a nie ubrali. Tragedia" (FOTO)

"10 lat młodsza w 10 dni". Lucie pragnęła zmienić wizerunek. "Nie mam dla siebie czasu"

Sporo krytyki pojawiło się też po emisji metamorfozy innej uczestniczki, 53-letniej Lucie . Kobieta przyznała na antenie, że podporządkowała własne życie innym, przez co nie miała dla siebie zbyt wiele czasu. Do programu przyszła po szansę na gruntowną zmianę wizerunku. Ankietowani ocenili wiek konduktorki na 62 lata, a więc 9 lat więcej.

Moje życie pędzi z ogromną prędkością, zawsze robię coś dla innych. Opiekuję się rodzicami, pracuję na pełen etat i wychowuję córki, więc nie zostaje mi zbyt wiele czasu dla siebie . Gdy byłam młoda, kochałam przygody. Jeśli ktoś nie czuje się dobrze z samym sobą, to ciężko jest zmienić myślenie - wyznała przed kamerami.

W programie zadbano nie tylko o jej fryzurę i stylizację, lecz także zafundowano jej wizytę w salonie piękności i metamorfozę uzębienia. Podczas castingów wyszło na jaw, że kobieta straciła już większość zębów, co było dla niej niezwykle krępujące. W finale nie ukrywała, że jest zaskoczona wizerunkiem, który jej zaproponowano, ale przyjęła go z entuzjazmem.

Internauci ostro o przemianie 53-letniej Lucie. "Przebrana, a nie ubrana"

Choć sama zainteresowana przyjęła nowy wizerunek z radością, to internauci kolejny raz nie zostawili na ekipie suchej nitki. O ile większość z nich chwali decyzję o naprawie uzębienia 53-latki, to efekt finalny wyraźnie ich rozczarował, a jako główne problemy wyliczają fryzurę i stylizację. Nie są bowiem przekonani, czy jest to dobry przykład codziennego ubioru, którym kobieta mogłaby się inspirować w przyszłości.