"10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie ZNÓW krytykują metamorfozę autorstwa Mai Sablewskiej: "SKĄD oni te ciuchy biorą?!"

Kto by się spodziewał, że program 10 lat młodsza w 10 dni będzie budził takie kontrowersje. Tymczasem co druga metamorfoza przeprowadzana przez Maję Sablewską i jej "świtę" spotyka się z chłodnym odbiorem publiczności, a w wielu przypadkach również samych bohaterek programu . Kilka uczestniczek nie zamierzało siedzieć cicho i dało upust swojemu niezadowoleniu, skarżąc się publicznie na niedopełnienie przez znaną stylistkę zawartej wcześniej umowy.

Sporym echem odbiła się przemiana pani Jolanty, która nie potrafiła ukryć głębokiego rozczarowania, gdy spojrzała w lustro po oddaniu się w ręce "specjalistów". 57-latka postanowiła opowiedzieć o udziale w 10 lat młodsza w 10 dni w wyjątkowo obszernym wywiadzie, ujawniając przykre kulisy produkcji. Co gorsza, udział w show kobieta przypłaciła również zdrowiem.

Pani Olga była zadowolona z przemiany, którą zafundowano jej w programie

Od czasu do czasu zdarzają się też metamorfozy, które przypadają uczestniczkom do gustu i chyba faktycznie pomagają im odzyskać nieco pewności siebie. Tak było w przypadku pani Olgi, która była gwiazdą jednego z ostatnich odcinków polsatowskiego show. Kobieta zasygnalizowała, że podoba się jej własna przemiana. Co ważniejsze, program pomógł jej ponoć dokonać przewartościowania w swoim życiu.