10 lat temu Mateusz Maga zachwycił jurorów "Top Model" androgeniczną urodą. Dziś może pochwalić się imponującą muskulaturą

Polska edycja "Top Model" zagościła w ramówce TVN w 2010 r. Od tamtej pory przez program przewinęło się wiele ciekawych osobowości. Tylko kilku osobom udało się zrobić karierę w modelingu, ale chyba powszechnie już wiadomo, że "Top Model" to przede wszystkim kariera do bycia "znanym".

W czwartej edycji show na faworyta był typowany 22-letni wówczas Mateusz Maga . Młodzieniec zachwycił jurorów androgeniczną urodą . Jego znakiem rozpoznawczym stały się długie, wyprostowane włosy oraz wysoki głos. Niestety, mimo nadziei Joanny Krupy i Marcina Tyszki , Maga nie zawojował programu. Nie dotarł nawet do finału - zajął dopiero 9. miejsce.

Zobacz także: Joanna Krupa: "Bałam się wychodzić z domu". Modelka ujawnia, co spotkało ją na castingu w Nowym Jorku

Kariera Mateusza Magi po "Top Model"

Świat mody szybko jednak upomniał o się androgenicznego modela. Po eliminacji z programu mężczyzna był angażowany do sesji i pokazów. Rozwijał się też na innych polach. W 2017 zaskoczył widzów "Top Model", publikując debiutancki singiel zatytułowany "First Kiss". Piosenka została nawet zgłoszona jako eurowizyjna propozycja, jednak ostatecznie do konkursu zakwalifikowała się wtedy Kasia Moś z piosenką "Flashlight". W tym samy roku Mateusz wystąpił też w programie "Agent - Gwiazdy".