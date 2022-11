16-letni syn Krzysztofa Ibisza wciąż nie poznał jego najmłodszego potomka. Anna Nowak-Ibisz zdradziła powody

Jak wyznała w rozmowie z Jastrząb Post Anna Nowak-Ibisz, jej syn Vincent wciąż nie spotkał się z małym Borysem. "Pani Gadżet" zapewniła, że 16-latek od początku jest zaproszony, by poznać brata, a ona sama zaproponowała nawet Ibiszowi i jego żonie wspólny obiad. Mimo wszystko rodzinna posiadówka nie zdążyła się jeszcze odbyć i obecnie cała rodzina czeka na odpowiednią okazję do spotkania. Jak podkreśliła Nowak-Ibisz, synek prezentera wciąż jest jeszcze bardzo mały, na dodatek sezon przeziębień zdecydowanie nie sprzyja spotkaniom z niemowlakami.

Czekamy na ten moment. Zaprosiłam Krzysztofa z żoną do nas na obiad. Krzysztof jest też w kontakcie z Vincentem i czekamy na taki moment, kiedy malutki będzie trochę spokojniejszy, większy. Teraz jest czas przeziębień. Mój syn jest od początku zaproszony, żeby przyszedł i poznał brata, natomiast jest, jak jest. To jest na razie bardzo małe dziecko, a ludzie są poprzeziębiani. Chcemy zaczekać na odpowiedni moment i na pewno się spotkamy, może przed świętami, może po świętach. Czekamy na sygnał, kiedy to nastąpi, bo wiadomo, to jest małe dziecko - wyjaśniła reporterce serwisu.