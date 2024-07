17-letni Lamine Yamal został okrzyknięty objawieniem Euro 2024. Tak wygląda ukochana (?) hiszpańskiego piłkarza (FOTO)

17-letni Lamine Yamal gwiazdą Euro 2024

Dzięki rozgrywkom w ramach Mistrzostw Europy, szersze grono kibiców mogło przyjrzeć się grze utalentowanego Lamine Yamala. Ostatnie miesiące były dla 17-letniego zawodnika hiszpańskiej kadry przełomowe. W kwietniu 2023 roku młody piłkarz zadebiutował w barwach FC Barcelona, a kilka miesięcy później otrzymał powołanie do narodowej drużyny. W miniony wtorek Lamine strzelił gola w półfinałowym starciu z Francją, przez co w oczach Hiszpan urósł niemal do miana bohatera narodowego.