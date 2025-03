17-letnia córka Anny Dereszowskiej wyjeżdża do Brazylii: "Zawsze czuła się inna"

Anna Dereszowska o córce

Potem Lena trafiła do klubu siatkarskiego i po dwóch miesiącach była zmiana: 'Może ja jeszcze trochę urosnę'. Nagle poczuła się wśród swoich, akceptowana pod każdym względem. Szczególnie nastolatki nie lubią się wyróżniać, one lubią się schować w grupie i być takie wiesz ukryte, ale to dopiero potem jest inaczej. Potem to, że jesteś inny, może być fantastyczną zaletą, jeśli odpowiednio będziesz inwestował w siebie i swój samorozwój, ale w pewnym momencie to jest klątwa - dodała Dereszowska.