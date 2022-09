18-letnia wnuczka królowej Elżbiety II ogląda kwiaty i wiadomości złożone w hołdzie monarchini (ZDJĘCIA)

Od czwartku oczy całego świata skierowane są na Wielką Brytanię pogrążoną w żałobie po śmierci królowej Elżbiety II. Media najbardziej uważnie przyglądają się rzecz jasna członkom brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy zjednoczyli się w obliczu odejścia 96-letniej monarchini. Od kilku dni najważniejsi royalsi dokładają wszelkich starań, by wywiązać się z oficjalnych obowiązków i jednocześnie należycie pożegnać zmarłą władczynię. Niedawno byliśmy na przykład świadkami pierwszego od dłuższego czasu wspólnego wyjścia księcia Williama i Kate Middleton oraz księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Po zakończonym nabożeństwie bliscy królowej Elżbiety udali się na spacer po okolicy zamku Balmoral, by zobaczyć, jak brytyjscy poddani oddali hołd królowej. Lady Louise Windsor dołączyła do krewnych i przez około dziesięć minut oglądała złożone przed ogrodzeniem posiadłości bukiety kwiatów oraz czytała karteczki z wpisami upamiętniającymi monarchinię. Gdy 18-latka przyglądała się pozostawionym przez poddanych wiadomościom, na jej twarzy wyraźnie dało się zauważyć wzruszenie. Córka Edwarda, podobnie jak jej krewni, od czasu do czasu pozwalała sobie jednak na delikatny uśmiech.