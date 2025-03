21-letnia Millie Bobby Brown reaguje na krytykę swojego "dojrzałego" wyglądu, pokazując się BEZ MAKIJAŻU

Millie Bobby Brown zaliczyła swój autorski debiut wyjątkowo wcześnie, bo już w wieku 9 lat. Dwa lata później zdobyła rolę w "Stranger Things", która nie dość, że zaskarbiła jej sympatię milionów, to jeszcze otworzyła jej furtkę do kariery w Hollywood. Brytyjka, która dorastała na oczach całego świata, dziś jest niemal nie do rozpoznania.