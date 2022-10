22-letnia siatkarka Zuzanna Górecka chwali się wsparciem starszego o 13 lat chłopaka Zbigniewa Bartmana: "KIBIC NUMER 1" (ZDJĘCIA)

Siatkarka Zuza Górska jest w związku ze starszym o 13 lat siatkarzem Zbigniewem Bartmanem

Pierwszy Związek Bartmana, który dziś gra w tureckim zespole siatkarskim w Bursie, to jednak przeszłość. W czerwcu 2020 roku sportowiec oficjalnie potwierdził, że spotyka się z Górecką . 21-letnia wówczas zawodniczka pytana przez dziennikarzy o to, czy nie jest jej ciężko z powodu licznych komentarzy na temat jej relacji, odpowiadała "zawodowo":

Mało mnie obchodzi zdanie osób trzecich. Nasze życie. Ważne jest to, że dobrze się czujemy w swoim towarzystwie i jesteśmy szczęśliwi, a reszta? To, co ludzie mówią, myślą, tak średnio ma dla mnie znaczenie, bo ludzie zawsze znajdą powody, by podciąć skrzydła czy coś zniszczyć.