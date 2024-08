23-letni polski tenisista zmarł po tym, jak został wepchnięty pod pociąg. Pijany sprawca się tłumaczy

20-letni Maksymilian S., oskarżony o zabójstwo 23-letniego tenisisty Jakuba Siemiątkowskiego, twierdzi, że incydent był wynikiem nieszczęśliwego wypadku, a nie świadomego działania. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że Jakub sprowokował go niemiłym komentarzem, co doprowadziło do szarpaniny. W wyniku konfliktu Maksymilian miał lekko popchnąć ofiarę, co skończyło się tragicznym zdarzeniem.