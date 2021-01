26-letni Harry Styles i 36-letnia Olivia Wilde SĄ PARĄ i... "mają W D*PIE różnicę wieku"

Zagraniczne media podają, że decyzja o zakończeniu narzeczeństwa naszła się akurat w czasie z pracą Olivii Wilde na planie reżyserowanego przez nią horroru Don't Worry Darling. Co ciekawe, do ekipy filmu dołączył niedawno właśnie Harry Styles. Parze i tak udało się względnie długo uchować swój romans w tajemnicy. Zawdzięczają to samemu Jamesowi Cordenowi - znanemu z Carpool Karaoke - który pozwolił zakochanym na schadzki w jego prywatnej willi.