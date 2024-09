27-letnia Szwedka wydała ponad 500 TYSIĘCY ZŁOTYCH, by mieć największe pośladki na świecie

Musze napisac ze pojecia PIEKNA jest pojeciem wzglednym i zalezy od kraju, miejsca i czasu w ktorym to sie dzieje. Gdyby kto pojechal na wyspy Pacyfiku to zona wodza plemienia jest najgrubsza kobieta we wsi, bo taki maja ulubiony sposob na zycie. W Australii to nawet na powitanie PAPIEZA to wyszly kobiety ABORYGENSKIE z piersiami na wierzchu pomalowanymi biala ochra w kropki bo jest to dla nich oznaka NAJWIEKSZEGO PIEKNA. Gdyby kto zobaczyl indianina Azteka z czasow podboju Ameryki ktory idzie na randke do narzeczonej to pomyslal by ze spotkal SAMEGO DIABLA. Tak ze na wszelkie POKAZY PIEKNA radzil bym patrzec raczej z przymruzeniem oka. Co dla jednych jest szkaradne dla drugich jest CUDOWNE i to w wielu wypadkach.