44-letnia Karolina Gruszka ma stwardnienie rozsiane! Aktorka musi przyjmować leki. "Nie myślę o sobie jak o osobie chorej"

Moja mama też przez długą część życia żyła normalnie, jednak gdy choroba trwa a u niej jest to już 25 rok , zmiany są trwałe i nieodwracalne.Demencja, zniszczony układ nerwowy, zniszczone funkcje poznawcze. Mama nadal chodzi o własnych siłach ale wymaga pełnej pomocy we wszystkich czynnosciach w tym o stanowieniu o sobie. Proszę nie pieprzmy więc, że to jest katar. Poza tym ta pani jest na poczatku choroby wiec zycze jej siły i zdrowia ale to jest cięzka i smutna choroba i nie ma sensu udawać, ze bedzie cool