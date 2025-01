46-letni Jankes został ojcem: "Magia albo cud". Z matką dziecka jest związany już od prawie 20 lat

Jankes został podwójnym ojcem

Kasia to moja przewspaniała dziewczyna, z którą chodzę od 19 lat. Byliśmy razem w kilku miejscach, w jednym nawet dwa razy, gdzie poczuliśmy/doświadczyliśmy coś, co ciężko ująć słowami. No może trochę tu oddaje słowo: magia albo cud... Tak! Jesteśmy już podwójnymi rodzicami. Jest z nami Jasiu, co rozczula nas uroczyście - napisał na Instagramie, przy okazji zdradzając imię malca.