46-letnia Kate Moss hipnotyzuje na okładce brytyjskiego "Vogue'a". 28 lat wcześniej zadebiutowała na łamach biblii mody (ZDJĘCIA)

Mimo upływu lat, Kate Moss do dziś pozostaje prawdziwą ikoną modelingu. Legendy o trudnym charakterze i skłonności do używek znanej miłośniczki imprez krążą w kuluarach właściwie od początku jej kariery, co wcale nie zniszczyło jej reputacji w branży (a wręcz przeciwnie). Choć 46-latka już dawno przekroczyła "modelkowy wiek emerytalny", gwiazda pozostaje aktywna zawodowo, wciąż przyjmując lukratywne kontrakty i zarabiając kolejne miliony.