47-letnia Eva Longoria chwali się zgrabnymi pośladkami, wygrzewając się na hiszpańskiej plaży w skąpym bikini (ZDJĘCIA)

Monka 16 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Mnie śmieszą nasze Polskie nie pracujące celbritki jak pokazują jakie mają figury a nie pracują tylko ćwiczą pani sprzątają im domy ,gotują obiadki ,posyłają do szkoły a ich czas to tylko pozowanie przed lustrem z nowymi szmatami i mega szczupłe ,dla mnie to zakłamanie szanuje kobiety które same gotują ,chodzą do pracy , ogarniają dzieci i też mają takie figury i naprawdę robią dużo 🤣🤣🤣 pozdrowienia dla leniwych bab