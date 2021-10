8-letni Książę George już jest TRENOWANY DO ROLI KRÓLA? "Królowa Elżbieta przedstawia mu swoje oczekiwania"

kibic 42 min. temu zgłoś do moderacji 8 6 Odpowiedz

Do dziś mam pretensje do Williama za ten numer z małym i "wb!janiem" go w garnitur na meczu. Co to za ojciec, co za facet? Jak można było dziecku coś takiego zrobić? William tam się pojawił jako honorowy prezes brytyjskiej federacji piłkarskiej, bo i tym jest, na meczu musiał być, no i "odpicowany". Ale z kilkuletniego dziecka robić jakiegoś mini-prezesa? Satrapia jakaś totalna. Ubrać było jak ucznia, ciemna bluza.