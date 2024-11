81-letnia Urszula Dudziak niespodziewanie o swoim młodszym partnerze: "LEDWO za mną nadąża"

Moja mama to samo, wygląda co najwyżej na 40-ci, chciałaby co najwyżej 45-latka, waży mniej od mojej siostry, w ogóle nie ma zmarszczek..., i tak na okrągło. Aż któregoś dnia pojechała do 9 lat młodszej siostry, wyszła sąsiadka na dwór i mówi do cioci, o widzę, że mamusia przyjechała w odwiedziny. Koniec, skończyło się, święty spokój, i oczywiście obrażona na siostrę. Takie osoby naprawdę są nie do wytrzymania, fajnie to wygląda i się słucha w internecie. I naprawdę lubię moją mamę, ale nie da się wytrzymać tego wiecznego wyścigu, kto i ile może. Ludzie chorują, różnie bywa, i sąsiadka jest np. łysa, bo choruje, a nie dlatego, że się brzydko starzeje, tego też trudno zrozumieć takim ludziom.