A jednak! Piotr Mróz potwierdza, że jest w Dubaju z Martą Krupą: "Tutaj nic poza ziomostwem się nie dzieje!"

Dzień dobry.We wierze nie chodzi tylko o to żeby się modlić i siedzieć w Kościele bo jak ktoś się skupia tylko na tym to podchodzi pod faryzeim i obłudę.To musi być połączone z miłością do bliźnich i szacunkuem do nich.Rozaniec modlitwa msza sw jak najbardziej tak ale połączone z uczynkami w stosunku do bliźnich miłością i pomocą i akceptacja chorych itp to jest katolik a nie że są tacy ludzie którzy uważają że są katolikami bo siedzą w Kościele i się modlą a potem się słyszy różne historie że okradł sąsiadów sądził się ż sąsiadami po sądach chodził wybaczac nie potrafił szukam odwetu zemsty egoistą ludziom nie pomaga awantury o byle co bijatyki śmiechu warte .Niektórzy ludzie po prostu uważają że jak się modla to Bóg wszystko wybaczy i to wystarczy do zbawienia a wg mnie nie bo my będzie y również sądzeni z uczynkow miłości wobec innych s nie tylko z różańca dlatego ja np duża uwagę przywiązuje do praktyk religijnych bo to jest wazne dla katolików ale w miarę możliwości trzeba pomóc ubogim chorym cierpiącym być uprzejmym a to nie może polegać tylko na tym że siedzimy w Kościele modlimy się i krzywdzimy innych ludzi.To nie jest żaden katolik tylko faryzeusz