TYLKO NA PUDELKU: Ada Śledź nie jest zaskoczona rozstaniem Moniki i Pawła Tyburskiego: "DOBRĄ OPINIĄ NIGDY NIE ŚWIECIŁ"

We wtorek Monika Kozakiewicz, znana z pierwszej edycji programu Love Island, opublikowała nagrania i screeny rozmów swego byłego już chłopaka, Pawła Tyburskiego. Wynika z nich, że były partner Moni ją zdradził . Przy okazji wyszło na jaw, że celebryta, praktykując seks w trójkącie ze swym bratem bliźniakiem, mógł dopuścić się przestępstwa . Sprawę nagłośniła Maja Staśko , której zdaniem mogło dojść do gwałtu przez podstęp.

Tyburski odpowiedział na zarzuty Staśko w oświadczeniu dla Pudelka . Stwierdził, że może mówić, co chce, dodał też, że podczas seksu był pod wpływem alkoholu - jakby to w jakikolwiek sposób mogło usprawiedliwić jego zachowanie wobec kobiet.

Jestem w poważnym związku i nie obchodzą mnie relacje innych, szczególnie tych, z którymi nie utrzymuję kontaktu. A co do sytuacji sprzed roku, to nie pamiętam, kto co dokładnie mówił, aczkolwiek od momentu, gdy opuściłam Love Island moje wszelkie "czułości i zażyłości" z Pawłem nie miały miejsca.