Adam Ferency tłumaczy, że przyszedł PIJANY na spotkanie z fanami... przez PiS: "Od sześciu lat PASKUDNIE MI SIĘ ŻYJE W POLSCE"

Adam Ferency nigdy specjalnie nie ukrywał, że z alkoholem łączy go relacja wyjątkowo zażyła. Tej opłakanej niekiedy w skutkach "znajomości" nie był w stanie ukrócić nawet rozległy zawał, którego aktor doznał w połowie ubiegłej dekady. Miarka przebrała się jednak ostatecznie pod koniec września, gdy to pijany Ferency pojawił się na spotkaniu z fanami w świdnickim Ośrodku Kultury. Spotkanie musiało zostać przerwane.

W trakcie feralnego spotkania aktor miał nawoływać publiczność do nieoddawania swoich głosów na PiS. Dziś nadal obstaje przy swoim stanowisku. W wywiadzie przyznał jedynie, że szkoda mu, że jego apelu nie potraktowano poważnie, gdyż "pochodził on z jądra jego rozpaczy".

To tak jakbyśmy złapali grypę. W Polsce strasznie ciężko jest ludzi przekonać, że alkoholizm to choroba. Wiem, że jak nazywam alkoholizm grypą, to tak jakbym go lekceważył. Ale jak widzę skutki polityki nastawionej na to, żeby ludzie się żarli, to już nie wiem, czy nie lepiej jest pić - usprawiedliwia się.