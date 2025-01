Adam Konkol dalej uderza w Annę Wyszkoni na TikToku. Nazywa ją "żałosną" i grozi sądem: "Artystka-WYDMUSZKA"

Adam Konkol, lider zespołu Łzy, zapowiada kroki prawne przeciwko Ani Wyszkoni za wykonanie utworu "Agnieszka" podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów. W serii komentarzy na TikToku muzyk jasno dał do zrozumienia, co sądzi o byłej koleżance. "Pani Ania W. odchodząc dała słowo, że nie będzie wykonywać moich piosenek, poza tym śmiała się z nich, zero kultury" - grzmi muzyk.