Adam Konkol i Łzy walczyli w sądzie o prawa do nazwy zespołu. Zapadł wyrok w sprawie

Dramy w show-biznesie potrafią rozgrzać media do czerwoności. Ostatnio znów głośniej było o aferze w zespole Łzy . Formacja znana z takich przebojów, jak "Agnieszka", a także "Narcyz"od kilku lat uwikłana jest w konflikt, który doprowadził do powstania dwóch grup o tej samej nazwie. Od 2021 r. jeden działa z Adamem Konkolem , który wówczas skłócił się z muzykami, natomiast drugi z wokalistką Sarą Chmiel-Gromala . Ten tworzą również wspomniani muzycy.

Spór przeniósł się na drogę sądową, gdyż obydwa zespoły zawzięcie walczyły o prawa do nazwy. Działalność muzyczna po takim samym szyldem, doprowadzała do "małego" zamieszania wsród fanów, a także organizatorów koncertów. Wygląda jednak na to, że wieloletnia sądowa walka o prawa do używania nazwy dobiega już końca, albowiem na social mediach Łez pojawił się ważny komunikat".