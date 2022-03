Adam Zdrójkowski wyznaje, że musiał brać ANTYDEPRESANTY: "Siadła mi głowa"

Dużo sił 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Rozumiem i szanuję.Dzis co drugiej osobie siada na psychę.Takie ciężkie porypane czasy .Pracodawcy chcą i wymagaja wiecej i wiecej.Czlowiek goni za pieniadzem to co sie dzieje na swiecie optymizmem nie napawa.A do twgo problemy w domu rodzinie ,lub odwrotnie samotnośc.Brak wsparcia.Bardzo dobrze ze sie leczy i mówi o tym otwarcie.Lepiej tak niz ćpac i udawać ze wszystko jest ok....do czasu