Adriana Kalska KOMENTUJE teorie internautów na temat jej powrotu do Mikołaja Roznerskiego! (FOTO)

Fani związku Kalskiej i Roznerskiego nie dają za wygraną i żywią nadzieję, że para da sobie jeszcze jedną szansę. Ostatnio internauci byli przekonani, że aktorzy znów do siebie wrócili. Dowodem w sprawie miał być fakt, że Adriana opublikowała pod koniec roku zdjęcie z egzotycznej plaży. To samo zrobił Mikołaj. Fani szybko zaczęli snuć teorie, jakoby tych dwoje spędziło romantyczny urlop w Dominikanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że post aktora był prawdopodobnie jedynie filmikiem podsumowującym mijający rok, więc kadry z plaży mogły zostać zrobione kilka miesięcy wcześniej.

Wielkie brawa. Okazało się, że w Polsce mamy więcej detektywów niż grzybów po deszczu. (…) Skoro już się okazało, że mam tyle tych detektywów... że tyle osób ma takie predyspozycje i odkryło swój talent do łączenia faktów, podążania pewnymi poszlakami. Wobec tego pytam, dlaczego frapują ich błahostki typu, czy klepki parkietu są ułożone w jodełkę klasyczną czy francuską, czy palmy to te palmy czy tamte, czy to to konkretnie miejsce czy tamto - zaczęła aktorka, nawiązując do spostrzeżeń internautów ws. wakacyjnych kadrów na swoim profilu i Roznerskiego.