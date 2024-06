Adrianna Eisenbach opuszcza Polskę. W końcu zdradziła, dokąd przeprowadza się z młodszym o 30 LAT mężem (WIDEO)

Adrianna Eisenbach przeprowadziła się do bardzo odległego kraju

Dzisiaj przyjechaliśmy na naszą budowę i co widzimy? Zrobili już drogę do naszego domu, znaczy wiecie tego domu jeszcze nie ma tak naprawdę, ale te panie wygładzają już beton, więc tą drogą będą mogły już przejeżdżać tędy ciężarówki, przywieźć beton itd., bo będą wylewane już fundamenty. (...) Jezu, jak się cieszymy. Wszystko leci jak najlepiej i coraz bliżej - oznajmiła podekscytowana kobieta, prezentując wszystko to, co działo się w pobliżu ich nieistniejącej jeszcze posiadłości.