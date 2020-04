Agata Młynarska krytykuje Schronisko na Paluchu: "Nie udało się przekazać jedzenia! Darczyńcy odjechali z kwitkiem"

Oprócz stosowania się do zaleceń rządu, Polacy we własnym zakresie wymyślają dodatkowe sposoby na uniknięcie zakażenia. Choć nie ma takiego przymusu, wielu z nas nie wychodzi z domu bez maseczki ochronnej i jednorazowych rękawiczek. Część osób dezynfekuje też zakupione w sklepie produkty. Istnieje bowiem obawa, że wirus może przenieść się na opakowaniach, których wcześniej dotknęła osoba zakażona.

A więc kochani - nie udało się przekazać jedzenia! Pan ochroniarz Palucha poprosił, żeby o tym napisać - jest zakaz przyjmowania puszek i suchej karmy, bo "góra", jak to określił, wydała takie rozporządzenie. Wczoraj nie przyjęto ze 100 kg jedzenia dla bezdomnych psów i kotów. Darczyńcy odjechali z kwitkiem. Załamali ręce. Nie rozumieją logiki. Puszki i worki z suchą karmą można przecież zostawić przed wejściem. Można je zdezynfekować. To nadal lepsze niż braki w jedzeniu dla zwierząt.

Pan ochroniarz mówi, że zakontraktowany transport jedzenia przyjeżdża, ale każda puszka się liczy. Zrozumiałe, że wolontariusze nie mogą wchodzić na teren, bo to ryzyko. Ale puszki z żarciem i sucha karma??? Przekonajcie zwierzęta, mnie i pana ochroniarza, że to ma sens! Szczerze mówiąc, opadły mi ręce. Oczywiście, jedzenie się nie zmarnuje, przekażemy dziewczynie, która ma na utrzymaniu 6 bezdomnych psów, ale może warto zadać pytanie, czy to jest zakaz, który ma sens? - zastanawia się dziennikarka.

"Zakaz jedzenia dla ludzi, którzy wydają takie rozporządzenia!", "Co zakaz, to głupszy, coraz bardziej bezlitosny tak dla ludzi, jak i zwierząt", "Niewiarygodne!! To jest kompletnie bez sensu", "Ten zakaz z góry, to od dyrekcji? Tak im odbiło czy taki dobrobyt mają? W głowie się nie mieści" - piszą.