Agata Rubik przekonuje: "Piotr nie jest PAZERNY NA PIENIĄDZE"

Ona nie zareagowała tak, bo przegrali kasę (od razu mało na niego postawiła, jakby nie wierząc, ze on to zrobi) i nie zaliczyli zadania, tylko dlatego, że nie pomyślał nawet, żeby ją ochronić, skoro nie nie dał rady jej wyzwolić z więzów. To zadanie szło dużo dalej niż tylko zabawa, to chodziło o to, czy pozwoli się swojej partnerce „cierpieć” i ponieść negatywne konsekwencje tego, że on nie dał rady czegoś zrobić, czy pokaże, że są w tym razem. No i prawie wszyscy intuicyjnie na to wpadli, poza gwiazdorami Rubikiem i Gruszką.