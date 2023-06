Agata Rubik pokazała MAMĘ W BIKINI! "Petarda wielopokoleniowa" (FOTO)

Agata Rubik pokazała mamę w bikini

Do ostatniej kampanii instagramerka poza pociechami zaangażowała także mamę. Na najnowszym zdjęciu na profilu Agaty widzimy ją pozującą nad przydomowym basenem razem z dziećmi i rodzicielką. Zarówno żona jak i teściowa dyrygenta mają na sobie bikini. W ten sposób zdecydowały się zareklamować wodoodporne kremy z filtrem.

Fani zachwyceni formą teściowej Piotra Rubika

Jak można się domyślić, więcej zainteresowania aniżeli same kosmetyki wzbudziła pani Jolanta Paskudzka , której figury może pozazdrościć niejedna młodsza obserwatorka jej córki.

Wy to macie dobre geny! Petarda wielopokoleniowa ;

O reakcje pokusił się także Piotr, zdradzając, że to on stał za obiektywem:

Agata opublikowała również inną fotografię mamy w bikini na Instastories, pod którym zasugerowała, że jej rodzicielka mogłaby śmiało robić to, co na co dzień robi ona: