Agata Rubik psioczy nad kwotą, jaką przyszło jej zapłacić za badania w USA: "Te ceny są totalnie od czapy"

Coś niedobrze, nasza lilija polska, słowiańska coś niedomaga w gorącym i słonym klimacie Florydy, to nie to, co ziemie dolnośląskie czy mazowieckie. Ciekawe, ile za to samo by zapłaciła w prywatnym szpitalu firmy M. w Miasteczku Wilanów. Ale na NFZ też przyjmują, np. diagnostyka typu tomografia. Wiem, bo tam byłem parę razy. Tylko nie prywatnym helikopterem, nie limuzyną, a autobusami ZTM, z przesiadką, w tym linią 522 prawie pod sam szpital.