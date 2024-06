Aggie z "Prince Charming" wyszła za mąż. Anna Skura pochwaliła się kreacją. Internauci: "Wyglądacie, jakbyście to wy brali ślub" (ZDJĘCIA)

Ewelina 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To ta co się chwali że jej dziecko już ma 100lotow na koncie. Kto ma w najbliższym towarzystwie pilotów lub stewardessy to wie jak oni cierpią przez zmiany ciśnienia. A na tak małe dziecko to jeszcze mocniej wpływa…np dwa lata pracy w liniach lotniczych i już nie możesz być dawcą.