Agnieszka Chylińska niespodziewane wspomniała o mężu Marku na koncercie. "Będę dzwonić"

Agnieszka Chylińska nigdy nie należała do osób, które przesadnie dzielą się prywatnością z mediami. Piosenkarka unika ckliwych wywiadów i o tym, co dzieje się w jej życiu, mówi głównie między wersami kolejnych utworów. Zdarza jej się natomiast publicznie napomknąć o rodzinie, w tym oczywiście o tajemniczym Marku .

Agnieszka Chylińska zwróciła się do publiczności. Nagle wspomniała o mężu

Wakacje to dla artystów niezwykle urodzajny czas, bo to wtedy zazwyczaj grywają najwięcej koncertów. Na początku września Chylińska była gwiazdą "Dni Buska", gdzie podczas koncertu jak zawsze porwała publiczność do wspólnej zabawy. Widzowie prosili ją o bis, ale zanim zagrała ostatnie piosenki, nagle zwróciła się do fanów ze sceny, o czym informuje Plotek.