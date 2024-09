Agnieszka Chylińska ODWOŁAŁA koncert. Jest oświadczenie

zgłoś do moderacji

Ej hejtujecie Peretti a wiecie co ja myślę? Że ta kobieta naprawdę totalnie załamała się psychicznie po śmierci syna, jest w jakiejś rozsypce emocjonalnej. Moj znajomy po rozstaniu z narzeczoną wjechał w słupki. Nie jechał z nadmierną prędkością, po prostu chłop był rozdygotany życiowo... Hejtujcie mnie, piszcie, że jej syn przecież zabił inne osoby. Jednocześnie on też zginał. Dla matki śmierć dziecka, tym bardziej jedynego, to zawsze tragedia.