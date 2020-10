Agnieszka Fatyga nie żyje. O śmierci aktorki poinformowała jej córka, Michalina Olszańska

Sisila 33 min. temu zgłoś do moderacji 28 5 Odpowiedz

Tak na boku to jak sie przyjrzycie to zauwazycie ze wiekszosc aktorow i aktorek nowego pokolenia to dzieci slawnych rodzicow. Nie ma szansy na robienie kariery na tej sciezce bez 'plecow'. Szkoda mi tych dzieciakow ze szkol muzycznych ktore co roku startuja w kastingach do szkol teatralnych. Bez plecow nic z tego. Lepiej isc na prawdziwe studia. Sad but true