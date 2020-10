Dariusz Gnatowski nie żyje. Z powodu obostrzeń pożegnają go tylko DWIE OSOBY

We wtorek media obiegła informacja o tym, że Dariusz Gnatowski nie żyje. Aktor i serialowy Arnold Boczek ze Światu według Kiepskich miał trafić do jednej z krakowskich placówek w bardzo ciężkim stanie. Lekarzom niestety nie udało się go uratować, a po śmierci wyszło na jaw, że był zakażony koronawirusem.