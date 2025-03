Agnieszka Grochowska rozpływała się nad starszym o 15 lat mężem. Teraz została "przyłapana" na czułościach z innym mężczyzną

Grochowska i Gajewski nie należą do par , które chętnie pojawiają się na branżowych imprezach, choć w archiwach można znaleźć ich wspólne zdjęcia z wydarzeń. Aktorka rzadko też mówi o swoim ukochanym w wywiadach. W rozmowie z magazynem "Uroda Życia" przyznała, że jest on osobą niezwykle emocjonalną.

Darek jest bezkompromisowy. Potrafi mocno i uczciwie postawić sprawę. Nie ma problemu z wyrażaniem swoich emocji i opinii, nawet jeśli są trudne do przyjęcia. Bardzo to w nim podziwiam. Ja się częściej staram być po prostu miła. Pewnie próbowałabym trzymać dziesięć srok za ogon, udawałabym przed sobą, że jakoś to będzie, a potem wszystko zaczęłoby mi się walić na głowę. Mnie i nam - mówiła w listopadzie 2015 roku.

Masz blisko siebie kogoś, kogo dobrze znasz i do kogo masz zaufanie. Można sobie szybko przekazać jakieś emocje, także negatywne. No i czujesz się bezpiecznie. Komuś, kogo dobrze nie znam, bałabym się coś proponować. A wiem, że Darek wszystko przyjmie - mówiła.

Oboje doceniamy to, co mamy. I potrafimy o to zadbać. Oboje wiemy, że związek to coś, co daje podwójną siłę. A dzięki temu, że pracujemy w tej samej branży, żyjemy blisko siebie, w tym samym świecie, rozumiemy się. Jestem osobą, która potrzebuje bazy, rodziny, swojego miejsca wśród najbliższych, żeby być szczęśliwą, żeby móc dać z siebie wszystko w pracy. Zanim poznałam Darka, takimi osobami byli dla mnie rodzice i siostra. Zawsze bardzo potrzebowałam też dziadków. Większość nastolatków wciąga się w wir życia towarzyskiego, najważniejsi stają się przyjaciele, znajomi. Dla mnie zawsze to była rodzina. Między 14. a 18. rokiem życia moimi najbliższymi przyjaciółmi byli dziadkowie - mówiła w "Urodzie Życia".