Agnieszka Hyży w mini z dumą prezentuje ciążowy brzuszek (ZDJĘCIA)

Kari 1 godz. temu zgłoś do moderacji 165 19 Odpowiedz

Życzę jej jak najlepiej. Natomiast ta kreacja nie do końca podkreśla jej walory. O ile góra jest naprawdę ok i ten głęboki kolor czerwieni, to dół.... wygląda jakby projektantowi zabrakło materiału i wystają wychudzone nóżki...