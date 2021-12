Agnieszka Hyży ZASZCZEPIŁA 8-letnią córkę przeciw covid-19. Pokazała wiadomości, jakie dostaje: "PORAŻKA"

W zeszłym miesiącu Agnieszka Hyży została mamą. Na świecie pojawił się owoc miłości jej relacji z Grzegorzem Hyżym , syn Leon , który, co prawda bez pokazywania twarzy, zdążył już zadebiutować na instagramowym profilu celebrytki.

W 2013 roku Hyży z zakończonego roku później małżeństwa z Mikołajem Witem urodziła córkę Martę. Choć 36-latka rzadko publikuje treści z dziewczynką w roli głównej, w czwartek postanowiła zrobić wyjątek i pokazała, jak jej pierworodna przyjmuje dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Ośmiolatka była jedną z pierwszych małych pacjentek, bowiem szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat ruszyły dopiero 16 grudnia.

Jako jedni z pierwszych, w towarzystwie sporej gromady rodziców z dziećmi, zrobiliśmy to dla siebie, zdrowia i poczucia odpowiedzialności społecznej. Chcemy chodzić do szkoły, spotykać się z bliskimi, korzystać z rozrywek i czuć się bezpiecznie - napisała pod fotografią zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie Pfizera i zwróciła uwagę na to, że koronawirus coraz częściej atakuje najmłodszych.