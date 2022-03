Agnieszka Kaczorowska KARMI Macieja Pelę i obsypuje go czułościami w modnej restauracji (ZDJĘCIA)

Karol 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Agniecha głowa do góry! Zdrada zawsze boli. Wiem coś o tym. Jestem zdradzana do tej pory. To jest matnia gdzie pan mąż hulaj dusza, piekła nie ma. A ty jako żona nie możesz nic. Mało tego jesteś kontrolowana obsesyjnie na każdym kroku. To nie jest normalne życie.