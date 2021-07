Agnieszka Kaczorowska ODPIERA ATAK internautów: "Nie jestem PSYCHOTERAPEUTĄ"

Czy zgodnie z Pani tokiem myślenia nie mogę wstawić uśmiechniętego zdjęcia i opisu pełnego radości? Bo ktoś, kto nie czuje się szczęśliwy, poczuje się urażony? Bo będzie miał do siebie pretensje, że nie chodzi uśmiechnięty? - odgryzła się Kaczorowska. (...) Nie jestem psychoterapeutą, do którego powinny się udać osoby z zaburzeniami. Nie jestem również osobą, która będzie chować się w kącie i biernie przyglądać przemijającemu życiu. Jestem osobą, która zgodnie ze swoimi wartościami, stara się dawać światu to co najlepsze - zapewniła.