Agnieszka Kaczorowska wymownie odnosi się do afery, TAŃCZĄC BOSO NA STOLE i cytując Jacksona: "W świecie pełnym rozpaczy"

Agnieszka Kaczorowska wrzuciła nowe nagranie. Wymowne?

Podczas gdy ukochana Trybsona niemal od razu zareagowała na liściki, dzieląc się tym, co myśli Schreiber i skandalu, który ta wywołała, serialowa Bożenka przez ostatnie dwa dni milczała. Do teraz. W piątek Aga wrzuciła na Instagram wideo, na którym widzimy, jak... tańczy boso na stole. Na filmie przyodziana w białą suknię z falbanami (jeszcze) żona Macieja Peli wije się rytm muzyki rodem ze średniowiecznej karczmy. Do nagrania dołączyła osobliwy podpis. Jak można się domyślić, nie zdecydowała się odnieść wprost do medialnego szumu. Zacytowała za to Michaela Jacksona.