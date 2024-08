Agnieszka Kaczorowska zachwala poród BEZ ZNIECZULENIA. Burza po słowach tancerki: "Cyrk i fałszowanie rzeczywistości" (WIDEO)

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela w całości poświęcili ostatnie dni lipca swoim pociechom. W tym czasie ich dwie córki, Emilia i Gabriela , obchodziły urodziny, co oczywiście stanowiło idealną okazję do zamieszczenia w sieci wspólnej rodzinnej fotografii oraz zareklamowania kilku firm specjalizujących się w organizacji przyjęć i przygotowywaniu słodkich wypieków. Nie inaczej było też w tym roku, kiedy w ich przydomowym ogrodzie zapanował idylliczny nastrój, a dziewczynki wręcz oniemiały z wrażenia na widok przygotowanych atrakcji i swoich ulubionych postaci z bajek.

Niespodziewanie serialowa Bożenka postanowiła wrócić do początków swych macierzyńskich doświadczeń. Wraz ze swoim ukochanym przyjęła zaproszenie do podcastu "W związku" prowadzonego przez Macieja Orłosia i jego partnerkę, Paulinę Koziejowską . Podczas rozmowy poruszyli szereg tematów dotyczących też m.in. sekretów ich udanego związku oraz kreowania przesłodzonego wizerunku rodziny w mediach społecznościowych.

Agnieszka Kaczorowska wymieniła zalety porodu bez znieczulenia

Był taki trochę pierwotny ten poród, na podłodze. Maciek trzymał mi głowę, naprawdę było super . Uważam, że jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, nie ma przeciwskazań i też ma w sobie taką chęć i siłę, to warto spróbować takiego porodu bez znieczulenia - zachwalała tancerka.

To jest w ogóle jakaś totalnie inna historia poporodowa. Siedziałam sobie na fotelu, noga na nogę, ja w ogóle nie czułam, że urodziłam dziecko. To było takie razem, on mi trzymał tę głowę, naprawdę czułam się, jakby to było wyjęte z jakiejś innej epoki trochę, i tak bardzo razem był ten drugi poród, że nawet razem oddychaliśmy. Mam wrażenie, że ten drugi poród nas jeszcze bardziej zbliżył, bo podczas pierwszego Maciek po prostu gdzieś tam był, trzymał za rękę, a ten drugi był totalnie wspólny - rozpływała się nad swoją relacją małżeńską.