Agnieszka Kaczorowska zapewnia, że NIE CZYTA komentarzy na swój temat. "Musiałby mi ktoś chyba z milion złotych zapłacić"

Witam.Mialam przyjaciela.Trwalo to miesiąc.Na początku było super.Spacery basen jaccusi lodowisko przytulanie pomaganie w potrzebie rozmowy spotkania w domu.Zapoznal mnie z rodzicami.Spotykalismu się 2 razy w tygodniu.Pisal 4 razy w tygodniu.Obiecywal że będzie przyjaźń do końca życia że naprawi rower telefon .Później zaczął się dziwnie zachowywać.Mowil że dobrze by było jakbym sobie znalazla nowego przyjaciela bo on nie zawsze będzie mógł byc przy mnie bo pracuje dużo.Przestal proponować spotkania pisał tylko raz w tygodniu mimo że wcześniej pisał 4 razy w tygodniu .Tylko o sobie gadał .Widziałam go przypadkiem był szorstki chłodny mówił tylko część nie chciał się przytulić.Dzisisj przypadkiem go spotkałam.Uciekl nie zatrzymał się wsiadł do auta jakiegoś gadał sobie przez telefon nawet że mną nie pogadał.Pozniej przyszedł esemes od niego że niby ja go olalam kiedy to nie jest prawdą i że ja jestem winna.Nawet Nie pyta co u mnie tylko o sobie gada.Do dzisiaj nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie o co chodzi tylko że ja jestem winna.Czuje się oszukana przez niego Nic mu nie zrobiłam O co tutaj chodzi i dlaczego on się tak zachowuje?proszę o porady i co radzicie zrobić?