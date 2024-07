Agnieszka Kotońska chwali się swoją imponującą METAMORFOZĄ. "Odwaliłam kawał dobrej roboty". Robi wrażenie? (FOTO)

Agnieszka Kotońska zdobyła popularność jako jedna z uczestniczek "Gogglebox. Przed telewizorem" i podobnie do swoich kolegów z formatu, przeszła sporą metamorfozę. Udało jej się zrzucić 40 kilogramów , a swoją metamorfozą stara się zmotywować fanki do wprowadzania zdrowych nawyków.

Agnieszka Kotońska rozprawia się o odchudzaniu

Szczerze to odwaliłam kawał dobrej roboty i nie będę skromna w tym momencie, bo włożyłam w to mnóstwo pracy i nie nie stało się to w 2 miesiące, bo tak się nie da. Moja przemiana rozpoczęła się w 2019 roku i trwa do dziś - szczerze miałam dwa potknięcia, bo kto ich nie miał, chyba każdy. Szybko jednak się obudziłam i wróciłam na dobry tor swojego życia - pisała Agnieszka Kotońska na Instagramie.