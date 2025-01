Agnieszka Sienkiewicz o wychowaniu dzieci: "Nie dam im dostępu do social mediów do 15. roku życia"

Moj syn ma prawie 14 lat I nie ma dostepu do social media. Telefon to Nokia bez dostepu do internetu. Ma wlasny laptop ktory ma blokade na social media. Mieszkany w UK. Dziecko do 13 Roku zycia nie moze miec konta na social media. Takie sa tutaj zalecenia. Koledzy niczego nie dali. Najlepsze co mozesz dac swojemu dziecku to swoj czas. Bardzo wykonalne. Nieczego nie bredzi. Dla innych rodzicow jest to niewykonalne Bo to szkola powinna wychowac ich dzieci, rzad etc. Tylko nie oni. Zyjemy w czasach kolektywnej dysfunkcji umyslowej. A najlatwiej za wszystko winic innych.